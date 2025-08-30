A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori”, programmato per oggi alle 18:00 a Cardeto (Reggio Calabria), con la partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi, è stato rinviato. La nuova data sarà comunicata successivamente.
Cardeto, a causa del maltempo rinviato l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori”
