Il sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi), nella mattina del prossimo martedì 19 agosto (arrivo alle ore 11,30) visiterà la casa di reclusione di Laureana di Borrello. Inoltre il sottosegretario Delmastro visiterà il prossimo mercoledì 27 agosto (arrivo alle ore 11,30) la Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.
Carceri: Delmastro in Calabria, sarà a Laureana e Catanzaro
