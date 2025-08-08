Caraffa del Bianco si illumina di musica con il Progetto Tarantella

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Angeli, questa sera alle ore 22:00, la piazza di Caraffa del Bianco diventerà il palcoscenico di un evento carico di significato: l’arrivo del Progetto Tarantella, guidato da Fortunato Stillitano e Valentina Donato, due tra i più attivi e apprezzati interpreti della musica popolare calabrese contemporanea.

La serata promette di essere molto più di uno spettacolo musicale. Sarà un viaggio sonoro e culturale che affonda le sue radici nelle tradizioni più autentiche della nostra terra, quelle che resistono al tempo e continuano a raccontare l’identità di un popolo.

La tarantella calabrese, al centro della performance, non è semplice folklore. È un linguaggio ancestrale, una forma d’espressione che unisce musica, danza e memoria collettiva. È un simbolo vivo che attraversa generazioni, capace ancora oggi di emozionare, coinvolgere e far riflettere.

Quando l’organetto comincia a suonare e il tamburello batte come un cuore in festa, succede qualcosa che va oltre l’intrattenimento: la comunità si ritrova, riscopre il senso di appartenenza, rivive le proprie radici con orgoglio e partecipazione.

Fortunato e Valentina, con il loro lavoro di ricerca, divulgazione e reinterpretazione della musica popolare, si fanno custodi e innovatori al tempo stesso di un patrimonio che non deve andare perduto. Il loro progetto dà voce a una Calabria autentica, fatta di passione, fatica, bellezza e orgoglio.

L’appuntamento di questa sera è quindi un’occasione per riscoprire la forza evocativa della tradizione, in una cornice – quella di Caraffa – che ben rappresenta lo spirito più genuino del Sud: accogliente, profondo, capace di parlare al cuore attraverso i suoni della sua terra.