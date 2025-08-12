Caporalato in Calabria, denunce e sanzioni per 44 mila euro

StrettoWeb

Vari controlli contro il caporalato sono stati effettuati dai carabinieri a Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro. Le verifiche, svolte con il supporto del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Crotone, hanno riguardato aziende agricole e zootecniche, consentendo di elevare sanzioni complessive per circa 44.000 euro. Tra i vari controlli compiuti, a Cutro l’attenzione dei carabinieri si è concentrata su due aziende agricole.

In un caso, oltre alle sanzioni per carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la titolare è stata denunciata alla procura della repubblica di Crotone per avere installato un sistema di video sorveglianza non autorizzato, mentre nell’altro, il titolare è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti.