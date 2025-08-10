Capo d’Orlando, la 4ª edizione del workshop TeatroSofia si chiude con “La Leggenda delle Teste di Moro”

StrettoWeb

Venerdì 8 agosto 2025, presso il Parco di Villa Piccolo, a Capo D’Orlando, si è svolta la performance finale della IV edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e diretto dall’attrice e docente di filosofia Patrizia Ferraro, con il sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. L’evento è stato introdotto da un breve excursus del Prof. Dino Calderone sull’influenza araba nella cultura siciliana. Come ogni anno la performance è stata itinerante, un coro di narratori ha guidato il numeroso pubblico all’interno di Villa Piccolo, in un percorso durante il quale prendevano vita i personaggi del racconto della famosa leggenda delle Teste di Moro, arricchita di particolari inediti dalla drammaturgia della regista Patrizia Ferraro.

Il percorso è stato immersivo, particolarmente suggestiva e simbolica l’immagine del delitto dei due amanti e del corteo funebre accompagnato solo dal “lamento” di una fisarmonica e dalla luce delle fiaccole, culminata in uno struggente canto a cappella.

Particolarmente significativo il finale, dove il pubblico diventa tutt’uno con il coro e insieme tirano le fila della storia, culminando in un’atmosfera sognante, con il Moro e la giovane fanciulla siciliana che danzano sulle parole di una poesia araba. Lo spettacolo ha veicolato importanti riflessioni sulla figura dello straniero, sul senso di accoglienza o rifiuto dell’altro e un significativo messaggio di pace.

