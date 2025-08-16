Caos traffico a Villa San Giovanni: code lunghissime per gli imbarchi verso la Sicilia. Una follia che si ripete | VIDEO LIVE

StrettoWeb

La mancanza del Ponte sullo Stretto evidenzia sempre più gli enormi disagi che si verificano a Villa San Giovanni, portando a lunghe code e notevoli attese per la Sicilia. Ogni giorno, soprattutto nei fine settimana e durante le festività come nel caso di oggi weekend di ferragosto, gli spostamenti tra Calabria e Sicilia diventano un’impresa ardua.

Le code si estendono per chilometri, con una situazione che non solo rallenta l’accesso ai traghetti, ma crea anche forti difficoltà a livello di gestione del traffico, con un impatto negativo sulla viabilità di tutta la zona come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. In questi giorni l’assenza del ponte continua a essere una delle principali cause di congestione.

Gli utenti della strada lamentano non solo la perdita di tempo dovuta alle lunghe attese, ma anche i disagi legati alla qualità del viaggio, con un traffico congestionato che rende difficile gli imbarchi per la Sicilia e gli automobilisti continuano a fare i conti con ore di attesa e con la speranza che, prima o poi, la costruzione del Ponte possa finalmente ridurre queste difficoltà.