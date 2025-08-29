Caos in autostrada: albero pericolante sulla Messina-Palermo, corsia unica tra Villafranca e Boccetta

Albero pericolante sulla Messina-Palermo, corsia unica tra Villafranca e BoccettaIl provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco

vigili del fuoco 115
StrettoWeb

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha reso noto che “nella mattinata di oggi, la corsia di sorpasso dell’autostrada A20, nel tratto compreso tra Messina e Villafranca Tirrena, è stata temporaneamente parzializzata poco prima della galleria Telegrafo”. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere un albero pericolante che avrebbe potuto costituire un rischio.

Sul posto sono intervenute anche le squadre di pronto intervento del CAS per la gestione del traffico.

Ultimi approfondimenti di Cronaca