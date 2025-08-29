Caos in autostrada: albero pericolante sulla Messina-Palermo, corsia unica tra Villafranca e Boccetta

StrettoWeb

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha reso noto che “nella mattinata di oggi, la corsia di sorpasso dell’autostrada A20, nel tratto compreso tra Messina e Villafranca Tirrena, è stata temporaneamente parzializzata poco prima della galleria Telegrafo”. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere un albero pericolante che avrebbe potuto costituire un rischio.

Sul posto sono intervenute anche le squadre di pronto intervento del CAS per la gestione del traffico.