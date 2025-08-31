Cannavò in festa con la “Maccheronata sotto le stelle”: comunità unita tra musica e tradizione

Grande partecipazione al Centro Ricreativo San Nicola per l’evento del progetto “R-Estate nei Borghi”, tra convivialità, riconoscimenti e la voce di “La Tigre”

Si è svolta ieri sera, sabato 30 agosto 2025, presso il Centro Ricreativo “San Nicola” a Cannavò, la tanto attesa “Maccheronata sotto le stelle”, organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, in collaborazione con le associazioni Ape Reggina e Oratorio Sant’Agata.

L’evento ha rappresentato un momento di sintesi e celebrazione di un intero anno di attività comunitarie, all’insegna dell’unità, del riconoscimento e della gioia condivisa.

UN’INIZIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “R-ESTATE NEI BORGHI”

L’iniziativa si inserisce nel progetto “R-Estate nei Borghi”, promosso e finanziato dal Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di animare i borghi collinari attraverso momenti di cultura, socialità e tradizione.

Il progetto è seguito da Mattia Angela Branca, che ha accompagnato con professionalità le fasi organizzative e relazionali sul territorio.

ENTUSIASMO E DIVERTIMENTO CON “LA TIGRE”

Protagonista della serata è stata la cantante Maria Ripepi, in arte “La Tigre”, che con la sua voce potente e il suo stile energico ha conquistato il pubblico di tutte le età, trasformando il centro ricreativo in un palcoscenico di allegria e partecipazione.

MACCHERONI, CONVIVIALITÀ E SPIRITO DI COMUNITÀ

Centinaia di cittadini hanno preso parte alla cena all’aperto, in un clima disteso e familiare. La “maccheronata”, simbolo di condivisione e semplicità, ha fatto da sfondo a un momento di vera comunione tra le persone.

RICONOSCIMENTI A CHI COSTRUISCE IL BENE

Durante la serata, sono stati consegnati attestati di ringraziamento e encomi speciali a coloro che si sono distinti per il loro servizio alla comunità:

Ringraziati con attestati:

  • I figuranti del Palio Storico delle Contrade
  • Il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria
  • Il Comando Stazione Carabinieri di Cannavò
  • L’Associazione “Le Aquile” di Protezione Civile
  • L’ODV Misericordie di Reggio Calabria
  • Il gruppo parrocchiale “Uniti si Può”

Encomi speciali a:

  • Antonino Dattola
  • Antonino Fortugno
  • Giuseppe Romeo
  • Annunziato Spinella
  • Vincenzo Celestino
  • Cristofaro Cuzzola

Un sentito ringraziamento speciale è stato rivolto all’Arch. Angelo Frascati, titolare della TermoCasa SRL, per il suo sostegno continuo e generoso alle attività parrocchiali.

AUTORITÀ CIVILI, MILITARI E RELIGIOSE PRESENTI

A dare ulteriore prestigio alla serata, la presenza di numerose autorità che hanno voluto condividere questo momento con la comunità di Cannavò:

Autorità civili:

  • Carmelo Romeo, Assessore del Comune di Reggio Calabria
  • Franco Barreca, Consigliere comunale
  • Filippo Quartuccio, Consigliere metropolitano

Parole cariche di affetto e apprezzamento per la vivacità e l’impegno della comunità parrocchiale sono state espresse dai Consiglieri Barreca e Quartuccio, che hanno sottolineato l’importanza di continuare a investire nelle realtà territoriali che promuovono inclusione, cultura e solidarietà.

Autorità militari:

  • Renzo Romeo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cataforio
  • Beatrice Saraniero, Vice Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cannavò
  • Rocco Mortelliti, Brigadiere della Stazione dei Carabinieri di Cannavò
  • Marco Rossi, Vice Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scilla

Rappresentanti del volontariato:

  • Antonino Monteviso, Presidente della Protezione Civile “Le Aquile” di Reggio Calabria, accompagnato da alcuni volontari
  • Mimmo Torretti, Vice Governatore dell’ODV Misericordie di Reggio Calabria, presente anch’egli con una rappresentanza di volontari

Autorità religiose:

  • Don Giovanni Gattuso, Parroco
  • Monsignor Antonio Morabito
  • Don Marco Scordo

IL GRAZIE DI DON GIOVANNI GATTUSO

“Ieri sera abbiamo visto il volto bello della nostra comunità: persone che si mettono al servizio, giovani che partecipano, famiglie che condividono. È questo il senso della nostra Chiesa: una comunità viva, grata, che riconosce il bene e lo celebra. Grazie a tutti coloro che rendono possibile tutto questo.”

Un evento riuscito, che ha lasciato nel cuore di tutti un segno di unità, riconoscenza e speranza.

