“Un cancro a te e a lei, cagna”: vergognose offese a Giorgia Meloni e Wanda Ferro, “vigliacchi!”

StrettoWeb

Aveva semplicemente enfatizzato il lavoro del Premier Meloni, rilanciando sui un articolo del francese “Le Monde”. A qualcuno, però, non è andato giù. E siccome nell’epoca di web, social e tecnologia si è sempre meno in grado di confrontarsi in modo civile, o di soprassedere e passare avanti, allora emergono insulti e odio vomitato attraverso minacce e non solo. Questa volta, la vittima è il sottosegretario calabrese Wanda Ferro, che ha ricevuto – sotto al post di elogio a Giorgia Meloni – questo commento: “un cancro a te e a lei, cagna”.

Solidarietà da Occhiuto: “vicinanza alle due donne, gesto da vigliacchi”

Bufera, ovviamente, intorno a queste parole. Sdegno dal mondo politico calabrese e non solo. A intervenire, tra gli altri, anche il governatore calabrese Roberto Occhiuto: “Augurare il male, nascondendosi dietro l’anonimato della rete, è un gesto da vigliacchi e incivili. Esprimo la mia piena vicinanza al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, bersaglio di un’aggressione vile e ingiustificabile sui social, dopo un post dedicato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale va ugualmente tutta la mia solidarietà per essere ancora una volta nel mirino di odiatori indegni di vivere in una comunità democratica. Riferimenti a malattie o, peggio, alla morte, non hanno nulla a che vedere con il legittimo confronto politico. Sono comportamenti che hanno un solo nome: attacchi vergognosi“.