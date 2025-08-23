Campo Calabro, attentato incendiario alla pizzeria Da Gennaro: il locale riapre come segnale di resistenza

StrettoWeb

Nella notte del 18 agosto la pizzeria Da Gennaro, punto di riferimento gastronomico e sociale a Campo Calabro, è stata colpita da un attentato incendiario che ha destato sgomento e indignazione in tutta la comunità. A pochi giorni dall’accaduto, però, i proprietari e lo staff hanno scelto di rialzarsi e di riaprire le porte del locale, trasformando la ferita in un messaggio di coraggio e di resistenza civile. La ripartenza, infatti, non è solo un ritorno alla normalità ma anche una risposta chiara a chi tenta di seminare paura e intimidazione.

Sull’episodio è intervenuta anche l’Amministrazione comunale di Campo Calabro, che attraverso la pagina Facebook istituzionale ha espresso vicinanza ai titolari: “Ravvicinati nel tempo, questi episodi sono il segnale di una preoccupante pressione della criminalità sulle attività economiche del nostro territorio. Ai proprietari ribadiamo l’incondizionata solidarietà della comunità campese e l’assicurazione che saremo sempre al fianco degli imprenditori colpiti da questi gesti“.

La vicenda conferma quanto sia cruciale la forza della reazione collettiva, in un territorio che non intende piegarsi alla logica della violenza e che risponde con unità e dignità. La notizia fornita dalla giornalista Francesca Meduri (Villaedintorni).