Al via la campagna abbonamenti 2025-2026 della Viola: prezzi, info e promo con la BIC

Arriva direttamente dal futuro. La Viola Reggio Calabria presenta così la sua campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 del campionato di Serie B Interregionale. I reggini sono inseriti nel Girone F che si prospetta intrigante e combattuto. Dopo due stagioni concluse al primo turno dei Playoff, i tifosi si aspettano un cambio di passo importante: l’obiettivo, neanche troppo nascosto, è quello di fare il tanto atteso salto di categoria e tornare in B Nazionale.

La campagna abbonamenti della Viola 2025-2026

“Arriva direttamente dal Futuro la CAMPAGNA ABBONAMENTI della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva 2025/26 del Campionato di Basket di serie B Interregionale, Girone F. In un’epoca di cambiamenti e trasformazioni, la progettualità neroarancio punta decisa verso il futuro. Insieme agli obiettivi sportivi, la promozione di una cultura dello sport che accresca la sostenibilità della società tramite l’attenzione al risparmio energetico e all’attenzione per l’ambiente.

Attraverso la passione per i nostri colori, sulle tracce della nostra storia e con lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità, insieme “siamo parte di un’unica grande comunità”.

Sottoscrivi la tua tessera e vivi la TUA squadra, costruisci anche tu il futuro della Viola, sostieni con entusiasmo i colori della TUA città.

All’interno del PalaCalafiore, un impianto più funzionale e tecnologico vivrai un’esperienza multisensoriale: – campo da gioco rinnovato, Led a 360°, il CUBO LED sospeso, momenti di intrattenimento dedicati a grandi e piccini durante le partite della tua squadra del cuore.

1^ FASE (dal 4/8 al 12/8)

PRELAZIONE ABBONATI 4 e 5 agosto

VENDITA LIBERA dal 4/8 (tranne i posti in prelazione)

Si può esercitare diritto di prelazione mediante acquisto in piattaforma o confermando la scelta al momento dell’acquisto con bonifico specificando in causale e contattando il recapito dedicato.

2^ FASE dall’ 8/09 al 20/09.

Queste le fasce di prezzo delle TESSERE:

SOCIO SOSTENITORE 400 euro ( comprensivo di Pass Auto per accesso al parcheggio del PalaCalafiore, scelta del posto in Parterre Centrale VIP).

PARTERRE POSTO INTERO: ( adulti > 18 anni) 130 euro.

PARTERRE POSTO RIDOTTO: (da 13 a 17 anni) 65 euro.

ANELLO SUPERIORE INTERO 110 euro.

ANELLO SUPERIORE RIDOTTO 55 euro.

PROMO FAMILY per membri dello stesso nucleo familiare.

Dalla seconda tessera ADULTI si avrà diritto al 10% di sconto sul costo totale delle due tessere. Dalla terza tessera e seguenti si avrà diritto ad uno sconto del 50% sia su posto intero che ridotto. YOUNG CARD stagionale da 6-12 anni compiuti- 15 euro (parterre e nello superiore). Da 13 anni e un giorno sarà necessario il ticket per il posto ridotto.

Tutti i minori tra i 6/12 anni ( gratuiti) dovranno essere in possesso di apposita card stagionale necessaria per ingresso elettronico da prenotare e ritirare al costo di 15 euro ( comprensiva di costi card e posto a sedere).

Sarà necessario esibire lo stato di famiglia per accedere alla scontistica riservata Family e il Documento Identità per le tessere Young e Ridotti

L’abbonamento dà diritto a 14 ingressi comprensivi di tutta la regular season precedente gli eventuali Play Off.

La società si riserva di indire, tra stagione regolare e post season, una giornata neroarancio che verrà eventualmente comunicata in anticipo”.

Come sottoscrivere la tessera

“In piattaforma dalle ore 12 di lunedì 4/8.

LINK https://go2.it/evento/abbonamento-2025-2026-pallacanestro-viola/8785

Puoi sottoscrivere la tua tessera anche effettuando un BONIFICO BANCARIO:

IBAN IT30G0303281370010000419689 intestato a Pallacanestro Viola SSDARL

– specificando NOME COGNOME e tipologia di Tessera ed eventuale Posto (se precedentemente abbonati) e inviando copia del bonifico a *[email protected]* oppure inviando la copia al recapito 3760990617 (tramite WhatsApp).

Il recapito indicato è attivo per chiamate telefoniche dal Lunedì al Sabato ai seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

Aggiungendo alla tua tessera la cifra di 15 euro potrai assistere anche alle gare interne di Campionato della BIC Reggio Calabria Basket in Carrozzina, squadra della città che milita nel campionato di basket di serie A. Come potrai farlo? Basterà aggiungere al costo dell’Abbonamento Viola la cifra di 15 euro specificando nella causale Tessera BIC o richiedendo direttamente la tipologia al rivenditore.

Il Rivenditore Ufficiale è BCENTERS via Sbarre Centrali 260, Reggio Calabria. Orari apertura dal lunedì al sabato:

Mattina 9:00-12:45

Pomeriggio 14:45-19:30

– Ingresso persone con disabilità info e modalità dedicata al recapito 3760990617

– La richiesta degli Accrediti Stampa sarà possibile dalla SECONDA FASE.

La testata, Tv o Media di appartenenza dovrà inviare una richiesta tramite posta elettronica a: [email protected]. La richiesta dovrà essere comprensiva di tessera dell’ordine giornalisti e documento identità in corso di validità.

Durante la stagione regolare il costo relativo del ticketing a partita sarà per il posto di 12 euro in parterre e 10 nell’anello superiore. Posto Ridotto 6 in parterre e 5 nell’anello superiore”.