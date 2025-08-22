Camion si ribalta e prende fuoco sull’A29: il mezzo carico di sabbia ha invaso la corsia opposta

StrettoWeb

Un camion che trasportava sabbia è andato a fuoco sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi (Trapani), dopo che ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava, capovolgendosi su un fianco. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Castelvetrano. Sono intervenuti la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco.

In 30 minuti il personale Anas in servizio ha aperto un bypass provvisorio in direzione Mazara del Vallo e in meno di 45 minuti il traffico è stato sbloccato in entrambe le carreggiate rendendo il tratto di autostrada interessato da incidente transitabile in corsia di marcia verso Mazara e in corsia di emergenza verso Palermo. Grazie all’intervento rapido del personale Anas è stato possibile evitare il formarsi di lunghe code in un giorno di controesodo.