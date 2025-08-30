Calcio a 5, Jean Carlos Cividini: “ripartiamo con grinta, la Futura punta in alto”

StrettoWeb

“Con la voglia che ho dentro, se fosse per me, già partirei a 1000”. A dirlo è Jean Carlos Cividini, capitano della Futura Futsal, da sempre cuore e anima della squadra. Dopo un periodo di stop forzato causato dall’infortunio ad un ginocchio che lo ha costretto ai box per quasi tutta la passata stagione, Cividini è tornato più carico che mai, pronto a guidare la compagine gialloblu in una stagione che si annuncia ricca di sfide.

Jean, come stai? “Molto meglio di quanto mi aspettassi. Abbiamo già fatto due sedute ‘soft’ e sto bene, arriverò bene”. Il capitano non ha dubbi: il gruppo è pronto a dare grandi soddisfazioni. “Il gruppo è sempre il solito, sempre un gruppo forte e bello. Daremo tantissimo quest’anno”. Un messaggio chiaro anche per i suoi concittadini di Lazzaro e Motta San Giovanni: “Si devono aspettare quello che abbiamo sempre fatto: grinta, voglia di fare bene e far divertire le persone e i bambini”.

Proprio i bambini sono al centro del progetto Futura. In questi giorni riparte la Scuola Calcio della Futura (si inizia il 2 settembre al Palattinà), e Cividini non nasconde l’obiettivo: “Fare crescere i ragazzi sia sportivamente che umanamente. Abbiamo uno staff molto preparato, che ha studiato tanto per portare novità. L’obiettivo è farli divertire, perché alla loro età è quello che conta”. Sul campionato di Serie A2 Elite, il capitano è cauto ma determinato: “Noi abbiamo sempre il valore di fare meglio anno dopo anno. Quest’anno non sarà diverso. Sappiamo che è un girone forte e difficile, ma lavoriamo per fare sempre bene. L’obiettivo è migliorare rispetto allo scorso anno”.

Emozionante il ritorno in campo con Simone Minnella e Gabriele Squillaci, dopo un anno complicato: “Per noi tre è stato un anno molto difficile. Ritrovarci tutti e tre insieme ora e ripartire da subito è già una vittoria. Scherzo sempre dicendo che partiamo già 1-0”. Infine, la notizia della sua nuova qualifica: Cividini ha conseguito a Coverciano la certificazione di preparatore dei portieri. “L’ho fatto perché è sempre utile, soprattutto per noi che lavoriamo con i bambini e non avevamo ancora un preparatore dedicato a questo. Ho approfittato di questa opportunità per studiare e dare un contributo in più”. E ride: “Certo, se mi aiuta a fare più gol, meglio così!”. La Futura, insomma, riparte con il suo capitano: più motivato che mai, con lo sguardo rivolto alla squadra e al futuro dei giovani del territorio.