Calabria, Tridico: “mentre Occhiuto inaugura ospedali che non esistono, in quelli veri i medici sono costretti a chiedere i farmaci ai pazienti”

“Mentre Occhiuto si fa i selfie per “inaugurare” ospedali che non esistono, in quelli veri i medici sono costretti a chiedere i farmaci ai pazienti. È successo a Corigliano-Rossano e la denuncia di una cittadina lo dimostra. Questo non è un episodio isolato, è la fotografia di una Calabria abbandonata”, è quanto afferma il candidato presidente del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Calabria, Pasquale Tridico.

“Serve un cambiamento radicale, la nostra regione merita un sistema sanitario che funzioni davvero, non passerelle elettorali”, conclude Tridico.