Calabria: sulla SS18 arriva il “sorpassometro”, ecco di cosa si tratta

Il comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza, mette in campo, lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore, il “sorpassometro”, un dispositivo per la rilevazione automatica e in tempo reale delle manovre di sorpasso non consentite. Il dispositivo tecnologico sarà attivo dal prossimo 4 agosto, proprio mentre si va ad incrementare il traffico per le ferie estive. L’amministrazione comunale ha presentato il “sorpassometro” come uno strumento per garantire la sicurezza stradale, controllando il rispetto dei divieti di sorpasso e sanzionando le infrazioni.

“La strumentazione è dotata di tutte le autorizzazioni necessarie. Quelle ministeriali, prefettizie e dell’Anas”, afferma il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio. “Potevamo installarlo anche nei mesi precedenti ma abbiamo atteso gli ultimi aggiornamenti della normativa per evitare rischi”, conclude il primo cittadino.

