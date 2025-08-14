Calabria, Occhiuto annuncia: “entro il 2026 avremo 37 nuovi treni”

StrettoWeb

“In questi giorni mi state inviando tantissimi scatti e video dai nuovi treni che, dopo anni di parole e annunci, noi siamo riusciti a mettere sui binari della Calabria“, è quanto scrive sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rivolgendosi ai cittadini. “E non finisce qui: oltre ai 27 treni già in servizio nel 2025, dal 2026 ne arriveranno altri 10. In totale saranno 37“, evidenzia il governatore calabrese.

“Un salto enorme per una regione che troppo a lungo ha viaggiato tra littorine e ritardi. Continuate a mandarmi foto e video: insieme raccontiamo la Calabria che non si ferma”, conclude Occhiuto.