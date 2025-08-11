Calabria, nuovi treni regionali. Oliverio attacca Occhiuto: “meriti non suoi, contributo zero”

StrettoWeb

“Ma che razza di paraculo! Il governatore dimissionario Roberto Occhiuto sta ancora cercando di prendersi meriti che non ha! Con i nuovi treni regionali lui non c’entra niente! Quei treni sono stati acquistati grazie al contratto di servizio firmato il 2 Dicembre 2019, due anni prima che la sua giunta si insediasse! (Vedi foto allegate a corredo dell’articolo). Continua a sventolare risultati del nostro lavoro come fossero suoi. Perché non fa vedere un documento, che sia uno, firmato da lui che dimostri l’acquisto anche di un solo treno?”. E’ quanto pubblicato sui social dall’ex Governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio.

“La verità è che anche in questo campo il suo contributo è stato ZERO. E a proposito della ferrovia ionica il progetto è fermo dal 2020, nonostante 700 milioni di euro di investimenti decisi da noi nel 2017. Mancavano solo i cavi elettrici da stendere sui tralicci già montati e non è stato in grado di fare neanche quello! Capisco che per lui sarebbe stata un’impresa titanica!”

“Per non parlare dell’Alta Velocità da Battipaglia a Reggio per la quale ha fatto perdere alla Calabria l’opportunità storica del PNRR e nessuno ha detto una sola parola! Roberto Occhiuto ha governato palesemente incontrastato.Piuttosto che vendere panzane avrebbe fatto bene ad impegnare il suo tempo ad affrontare problemi reali tra i quali l’ammodernamento infrastrutturale che assume un ruolo strategico per la nostra regione. Raccontando balle, forse si potrebbero anche vincere le elezioni ma di certo a perdere sarebbero la Calabria e i calabresi”.