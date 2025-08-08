Calabria, nasce l’Associazione Filadelfiatletica: presentato il progetto | INTERVISTE

StrettoWeb

E’ stata presentata a Filadelfia, a Vibo Valentia, l’associazione “Filadelfiatletica”, che si è presentata a città e stampa attraverso una conferenza stampa pubblica. “Abbiamo voluto renderla pubblica, con una conferenza di presentazione del progetto, che nasce dalla condivisione e passione di questi ragazzi che vogliono mantenersi in forma” affermando i relatori al tavolo a margine dell’evento, nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Qui mancava l’atletica, che è bellissima da praticare, aiuta a stare bene, riempie l’ossigeno, carica la mente, scarica da ogni problema. L’associazione è nata nel 2025, abbiamo degli obiettivi. Siamo in 25, ad oggi, professionisti e gente che lavora e cerca di allenarsi per ottenere dei risultati”. Di seguito le interviste realizzate.