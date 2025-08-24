Calabria, la comunità di Santa Barbara in San Francesco saluta Don Luciano: “il suo impegno resterà impresso nei nostri cuori”

StrettoWeb

“Con profonda gratitudine e commozione, la comunità di Santa Barbara in San Francesco saluta Don Luciano, guida spirituale, amico sincero e instancabile servitore del Vangelo. La sua presenza tra noi è stata luce, conforto e ispirazione. Don Luciano ha saputo incarnare con umiltà e forza il significato più autentico della vocazione sacerdotale: ascolto, accoglienza, dedizione. Ha camminato accanto a ciascuno di noi, condividendo gioie e dolori, seminando speranza e costruendo ponti di fraternità”.

“Il suo impegno pastorale, la sua parola sempre gentile e profonda, il suo sorriso capace di rasserenare anche le giornate più difficili, resteranno impressi nei cuori di tutti. Grazie, Don Luciano. Per tutto. Con affetto filiale, Paolo Marraffa”. Così la comunità di Santa Barbara in San Francesco saluta Don Luciano.