Calabria, il Console Naccari: “il Marocco all’avanguardia nel riconoscimento e valorizzazione della dignità delle donne”

StrettoWeb

Grande interesse per il convegno organizzato dalla Prof.ssa Anna De Gaio, Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, dedicato al ruolo della donna nel mondo contemporaneo, tenutosi a Castrovillari in occasione della 39ª edizione del Festival del Folklore e del Parco del Pollino. Nel suo intervento introduttivo, la Prof.ssa De Gaio ha sottolineato il fondamentale ruolo assunto dalla donna oggi e l’importanza di valorizzarne la presenza in ogni ambito sociale e istituzionale. La giornalista e antropologa Geneviève Makaping ha richiamato le sofferenze e le vessazioni patite dalle donne nel corso della storia e in particolare nei conflitti, ricordando il drammatico fenomeno dello “stupro etnico”. Ha espresso contrarietà alle cosiddette quote rosa, sostenendo che le donne debbano affermarsi per meriti propri e non per obbligo di legge, e ha affrontato anche i temi del turismo sessuale in Asia e della condizione femminile in diversi Paesi africani, come Congo e Camerun.

La donna in Albania

La Console Onoraria di Albania in Calabria, dott.ssa Anna Madeo, ha affrontato la prospettiva balcanica, ricordando come in Albania la donna sia stata storicamente l’“angolo del focolare” e custode delle tradizioni familiari, ribadendo che nessuna società può progredire senza il contributo femminile. Ha inoltre citato grandi figure di pace come Madre Teresa di Calcutta.

La donna in Marocco

A concludere i lavori è stato il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, avv. Domenico Naccari, che ha evidenziato i grandi progressi compiuti dal Marocco: tre delle principali città del Paese – Rabat, Casablanca e Marrakech – sono oggi guidate da donne, e la rete consolare marocchina in Italia vede una significativa prevalenza femminile nelle posizioni di vertice.

“La donna non è solo protagonista della famiglia e della società – ha dichiarato Naccari – ma è soprattutto costruttrice di pace e di futuro. Senza le donne non c’è progresso, senza le donne non c’è giustizia, senza le donne non c’è pace”. Il convegno ha offerto un confronto ricco e partecipato, confermando come la valorizzazione del ruolo femminile sia una sfida imprescindibile per l’Italia, per il Marocco e per l’intero Mediterraneo.