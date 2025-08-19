Calabria, finanza sequestra due distributori di bevande

StrettoWeb

Sequestrati a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, due distributori automatici che erogavano bevande alcoliche anche durante le ore notturne. Elevate sanzioni amministrative per diecimila euro al gestore degli impianti. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri della tenenza di San Giovanni in Fiore che, in concomitanza con l’aumento dell’afflusso turistico per il periodo estivo, hanno controllato numerosi distributori automatici di cibi e bevande, riservando particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla vendita di alcolici, che è vietata nella fascia oraria tra mezzanotte e le sette del mattino.