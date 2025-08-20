Calabria, due gravi incidenti sulla statale 18 nel cosentino: tre feriti, uno in gravi condizioni

StrettoWeb

Notte e mattinata di paura lungo la statale 18 nel Cosentino, teatro di due distinti incidenti stradali. Il bilancio complessivo è di tre feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi. Il primo episodio si è verificato nella notte ad Acquappesa, dove un’auto si è ribaltata finendo contro il guardrail. L’uomo alla guida è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza in ospedale.

Poche ore dopo, nella mattinata, un altro sinistro è avvenuto a Fuscaldo e ha visto coinvolti un furgone e un’autovettura. In questo caso i feriti sono due, entrambi soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, è intervenuta la Polizia stradale.