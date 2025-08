La Calabria continua a essere protagonista dei programmi Rai: gli eventi nel piccolo schermo

StrettoWeb

La bellezza, la cultura, i luoghi e l’energia della Calabria sono stati protagonisti di diversi programmi Rai nella scorsa settimana, in diretta da Soverato tra televisione, radio e talk. Su Rai Radio2, ogni giorno sono state raccontate le eccellenze della regione attraverso le voci di ospiti calabresi – e non solo – nei programmi “Radio2 Estate” (in onda dalle 10.30 alle 12 con Carolina Di Domenico e Pierluca Mariti) e “Non è un Paese per giovani” (dalle 12 alle 13.30, condotto da Tommaso Labate e Massimo Cervelli).

Gli altri eventi della settimana

Ogni sera, poi, il palco di Radio2 ha ospitato il talk “La Calabria a 5 Sensi”, che ha visto protagoniste le diverse declinazioni del “prodotto Calabria” con amministratori, dirigenti, società civile, energie creative e produttive. Si è parlato di legalità con il progetto Favuriti, di offerta culturale ed arte; di società e antropologia, di accoglienza e documentari, di musica, di cinema e videoclip, di sport, di turismo, montagna e Sila, di arte orafa, di eventi come il Peperoncino Festival, della Cena straordinaria e di Hyle Book Festival

Anche Rai 1 ha acceso i riflettori sulla Calabria con il programma “Camper”, condotto da Peppone Calabrese con l’inviata Monica Caradonna in collegamento da Soverato: due giorni di racconto in diretta tra eccellenze enogastronomiche, artigianato, tradizioni e reportage nelle località più affascinanti della regione. Il progetto “Calabria a 5 Sensi” è stato realizzato in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.