Calabrese: “Capo Bruzzano riconsegnato alla Calabria Straordinaria”

“Quello che riconsegniamo oggi alla bellezza della Calabria Straordinaria è prima di tutto un risultato di squadra, da replicare in tutta la regione”. Così ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo e Ambiente, Giovanni Calabrese, salutando le autorità presenti, tra cui il Vescovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, all’importante evento inaugurale che, martedì 5 agosto, ha consegnato all’intera comunità calabrese il patrimonio naturalistico riqualificato e reso fruibile della Scogliera di Capo Bruzzano – Spiaggia delle Piscine, nel Comune di Bianco.

L’assessore è stato promotore e protagonista sia dell’intervento realizzato nei mesi scorsi, sia dell’originale, suggestiva e partecipata iniziativa, organizzata nell’ambito del Progetto IN.RI.V.A. (Interventi di Ripristino e Valorizzazione Ambientale), in stretta collaborazione con il Direttore Generale dell’Ente per i Parchi Marini della Calabria (EPMR), Raffaele Greco, co-organizzatore dell’evento, con Calabria Verde, Calabria Straordinaria e le amministrazioni comunali di Bianco, Africo e Ferruzzano, rispettivamente guidate dai sindaci Giovanni Versace, Domenico Modaffari e Domenico Silvio Pizzi.

Ringraziando tutti i soggetti coinvolti per la sinergia vincente dimostrata, l’assessore ha posto l’accento in particolare sulla qualità e costanza dell’impegno garantito in questi mesi dagli operai di Calabria Verde, anche fuori dall’orario di lavoro, per permettere a quest’area di essere adeguatamente valorizzata in così poco tempo. L’assessore Calabrese ha colto quindi l’occasione per ribadire come anche il traguardo conquistato a Capo Bruzzano rappresenti un tassello del puzzle di complessiva azione di riqualificazione e valorizzazione della Calabria Straordinaria messo in campo dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla Giunta.

“Abbiamo iniziato dalla Locride e da Capo Bruzzano – ha aggiunto l’assessore – e questo rappresenta solo l’inizio. Capo Bruzzano è dei cittadini e a loro, insieme ai rappresentanti istituzionali locali, compete adesso il compito di proteggerlo, col sostegno della Regione Calabria”.