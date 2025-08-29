Brutto incidente a Catanzaro: quattro feriti, tre intrappolati nelle auto

StrettoWeb

Nella mattinata odierna si è verificato un incidente stradale lungo Viale Emilia, nella zona sud-est della città, che ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda. Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui tre rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto provvedendo all’estricazione dei feriti e alla loro consegna agli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera di riferimento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, che ha subito rallentamenti per alcune ore. La Polizia Municipale ha predisposto deviazioni temporanee per agevolare la circolazione. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.