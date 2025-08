Brancaleone: successo per la 3ª edizione di Footgolf Beach in Tour al Brancavillage 2025

StrettoWeb

Si sono appena spenti i riflettori sui protagonisti della terza edizione di Footgolf Beach in Tour al Brancavillage 2025 di Brancaleone Marina, manifestazione a favore della Fondazione AIRC Calabria. I risultati finali: terzo classificato il ciclista testimonial ad honorem dell’ArmataBrancaleone Claudio Chiappucci (in collaborazione con Amaro Cardus), secondo classificato Daniele Galletta (difensore storico del Brancaleone Calcio), premio “Colpo Shock” a Marco Osio (gloria del Parma Calcio e primo calciatore protagonista nel campionato brasiliano con la società Palmeiras), primo classificato Dino Baggio (ex Parma, Juventus, Torino e protagonista della Nazionale Italiana, medaglia d’argento ai Mondiali Usa ’94 e oro agli Europei Under 21 Spagna ’92).

Premi speciali e riconoscimenti per i protagonisti

Premi speciali e riconoscimenti sono stati assegnati a tutti i protagonisti in spiaggia, in particolare al cantautore Marco Carena, all’inviato calabrese di Striscia La Notizia Michele Macrì e al comico paolano Andrea Bove. Madrine della manifestazione Maria Teresa Mattei, dal programma storico “Non è la Rai”, ed Eva Giumbo, giornalista e volto del Tg della prestigiosa emittente ReggioTV. Una serata di grande coinvolgimento è stata aperta in musica dal duo animazione Luca Galtieri e Giacomo Aicardi, per concludersi con il grande show musicale del cantautore Davide De Marinis, il re dei tormentoni estivi, da “Sei troppo bella” a “Che meraviglia”. Ancora una volta, ottima organizzazione a cura dell’ArmataBrancaleone con il patrocinio del Comune di Brancaleone Marina e della Regione Calabria. Media partners ufficiali: Tgevents Television, ReggioTV e Il Bello di Reggio Calabria.

Un grande successo grazie alla partecipazione della città

Un successo coinvolgente grazie alla partecipazione di un’intera città e di imprenditori locali pronti a promuovere il loro territorio oltre i confini calabresi. Dichiara Vincenzo Armonio dell’Armata Brancaleone: “È stata ancora una volta una spettacolare edizione che unisce sport e solidarietà. Il Brancavillage continua fino al 2 agosto, sarà nostra premura comunicare al più presto la cifra raccolta a favore della Fondazione AIRC Calabria. Grazie a tutti ma proprio a tutti e sempre W L’ArmataBrancaleone, un gruppo di amici veri”.

Ultima news meritevole di attenzione: la straordinaria partecipazione canterina di Don Giovanni. C’era anche Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano Sport, Turismo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, che ha dato la disponibilità e ha partecipato in prima persona e come direttore dello stesso ufficio al Brancavillage per una causa giusta: Cena di gala e raccolta fondi per la ricerca (AIRC). Don Giovanni Zampaglione, che a seguito di alcuni video ha raggiunto 15 milioni di visualizzazioni, ha trascorso una serata stupenda alla presenza di calciatori del passato (Marco Osio e Dino Baggio) e un campione ciclista, Claudio Chiappucci.

Don Giovanni Zampaglione, in qualità di direttore dell’Ufficio diocesano Sport, Turismo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, ha ringraziato tutta la macchina organizzativa per la buona riuscita, capitanata da Luca Galtieri, e soprattutto ha ringraziato tutta Brancaleone che ha dato una buona accoglienza alla sua persona. Brancaleone rimarrà sempre nel suo cuore: “Sempre e per sempre”.

Alla fine della serata, Don Giovanni Zampaglione si è esibito in quello che è il suo cavallo di battaglia: “Io Vagabondo”, invitando la gente a cercare Dio, perché Lui è la nostra Speranza e bisogna far “ruotare” la nostra vita attorno a Lui: “Via, Verità e Vita”. L’esibizione si è conclusa con una standing ovation da parte dei presenti, mentre Don Giovanni Zampaglione indicava con il dito verso l’alto: “Ma lassù mi è rimasto Dio”.