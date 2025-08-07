Bova Marina, tutto pronto per la tradizionale Festa della Madonna del Mare

StrettoWeb

Anche quest’anno Bova Marina si prepara a vivere l’appuntamento che rappresenta di più comunità Bovese: la Festa civile della Madonna del Mare, che si svolgerà l’8, il 9 e il 10 agosto. A rendere speciale questa edizione è l’impegno concreto del Comitato Giovani Bova Marina, un gruppo di ragazzi del territorio che ha scelto di prendersi cura di una tradizione importante, dimostrando quanto i giovani possano essere protagonisti attivi e consapevoli nella vita della comunità. Il loro lavoro è stato costante, concreto e pieno di passione, e ha dato vita a un programma capace di unire generazioni e valorizzare il patrimonio culturale locale grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, il supporto dei cittadini e le attività commerciali.

Il programma

Tre serate pensate per tutti:

Venerdì 8 agosto: apertura delle tre serate di festa con i RENANERA, band esibitasi in una serie lunghissima di concerti ed eventi, collaborando con artisti molto noti quali :

Eugenio Bennato, Vittorio De Scalzi , Michele Placido e molti altri , partecipando inoltre ad eventi Rai.

Serata promossa dal Comune di Bova Marina.

Domenica 10 agosto: gran finale con “crazy party”, uno spettacolo di musica italiana più pazza dagli anni ’90 ad oggi pensato per i giovani e per chi ha voglia di divertirsi.

Serata promossa in sinergia fra Comitato Giovani Bova Marina e l’Amministrazione Comunale. Durante tutte le serate sarà attivo lo stand gastronomico del Comitato Giovani, dove sarà possibile gustare i panini con il pesce spada, preparati al momento: un vero richiamo ai sapori del mare e alla tradizione culinaria. Ma il momento più atteso arriverà a mezzanotte del 10 agosto, con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che si preannuncia indimenticabile. I fuochi d’artificio illumineranno il cielo sopra la suggestiva cornice della Rocca del Capo, regalando uno scenario unico e incantato, affacciato sul mare.

Quest’anno, i fuochi saranno anche un omaggio sentito a Nino Autelitano, grande imprenditore e punto di riferimento per Bova Marina, la cui memoria continua a vivere nel cuore della comunità. Un grazie speciale alla famiglia Autelitano per aver voluto supportare e condividere con tutti questo momento di ricordo e bellezza. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i commercianti ,negozianti e cittadini di Bova Marina, che con il loro sostegno concreto hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta il forte legame tra il tessuto economico locale e la vita della comunità.

Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione Comunale, in particolar modo al sindaco Andrea Zirilli il quale ha sostenuto con convinzione e vicinanza il lavoro del Comitato Giovani, riconoscendo il valore di un’iniziativa che non è solo festa, ma esempio concreto di cittadinanza attiva per l’evento che rappresenta la comunità Bovese. Tre giorni di festa, tra musica, tradizione, sapori e bellezza: Bova Marina è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per vivere insieme una celebrazione che guarda al futuro con le radici ben salde nel passato.