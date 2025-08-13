Botulino: nuovo ricovero a Cosenza, 7 i dimessi

StrettoWeb

Nuovo ricovero, all’ospedale di Cosenza, per intossicazione da botulino. Il nuovo paziente si è presentato oggi in ospedale ed è stato posizionato in terapia intensiva. In totale, fanno sapere dall’ospedale nel bollettino medico, sono “in deciso miglioramento le condizioni dei pazienti ricoverati all’Annunziata per intossicazione botulinica”. Oggi infatti, 7 sono stati dimessi e sono tornati a casa. Inoltre, altri tre pazienti sono stati trasferiti dalla Terapia intensiva al reparto di Medicina.

Allo stato, dunque, secondo il bollettino medico, le persone ancora ricoverate, complessivamente, sono 11, 3 in Terapia intensiva, 3 in Pediatria e 5 nei reparti di Area medica.