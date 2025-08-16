Botulino in Calabria, nuovo ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Cosenza

StrettoWeb

Ancora problematiche con il botulino in Calabria. All’ospedale Annunziata di Cosenza nuovo ricovero per un paziente arrivato al pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica. La persona è stata trasferito al reparto di terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo. E’ stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica.