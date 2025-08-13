Bonifica del SIN di Crotone, dopo 25 anni al via la rimozione dei primi rifiuti

StrettoWeb

Il prossimo lunedì 18 agosto segnerà, per i cittadini di Crotone, un momento atteso da oltre 25 anni: inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali del SIN. Inizierà il viaggio di oltre 400.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e di 360.000 tonnellate di rifiuti pericolosi (non contenenti Tenorm e Amianto), fuori da Crotone e dalla Regione Calabria. Lo rende noto il commissario straordinario per la bonifica nel Sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Cassano, Cerchiara di Calabria.

I materiali saranno caricati su oltre 100 automezzi pesanti (circa 15 camion al giorno) e trasferiti in impianti e discariche autorizzati in varie regioni d’Italia. Durante tutte le fasi, c’è scritto in una nota, “saranno effettuati rigorosi controlli ambientali e sanitari grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri – Legione Calabria – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e dei tecnici di Arpacal”. “Questa bonifica – afferma il commissario Sin Crotone – rappresenta la prima vera azione concreta contro una discarica abusiva, mai autorizzata per questo scopo, dalla Regione Calabria e dove per decenni sono stati depositati rifiuti contenenti metalli pesanti, radionuclidi e amianto”.