Bonifica del SIN di Crotone, dopo 25 anni al via la rimozione dei primi rifiuti

Bonifica del SIN di Crotone, dopo 25 anni al via la rimozione dei primi rifiuti. Oltre 100 camion porteranno scarti in impianti di altre regioni

sin-crotone
StrettoWeb

Il prossimo lunedì 18 agosto segnerà, per i cittadini di Crotone, un momento atteso da oltre 25 anni: inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali del SIN. Inizierà il viaggio di oltre 400.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e di 360.000 tonnellate di rifiuti pericolosi (non contenenti Tenorm e Amianto), fuori da Crotone e dalla Regione Calabria. Lo rende noto il commissario straordinario per la bonifica nel Sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Cassano, Cerchiara di Calabria.

I materiali saranno caricati su oltre 100 automezzi pesanti (circa 15 camion al giorno) e trasferiti in impianti e discariche autorizzati in varie regioni d’Italia. Durante tutte le fasi, c’è scritto in una nota, “saranno effettuati rigorosi controlli ambientali e sanitari grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri – Legione Calabria – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e dei tecnici di Arpacal”. “Questa bonifica – afferma il commissario Sin Crotone – rappresenta la prima vera azione concreta contro una discarica abusiva, mai autorizzata per questo scopo, dalla Regione Calabria e dove per decenni sono stati depositati rifiuti contenenti metalli pesanti, radionuclidi e amianto”.

Ultimi approfondimenti di Attualità