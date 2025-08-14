Bocale, la denuncia dei cittadini: “rifiuti non raccolti, così si accumulano in strade e piazze. Eppure noi paghiamo le tasse”

StrettoWeb

“Le lamentele dei residenti di Bocale riguardano principalmente l’accumulo di sacchi di spazzatura e di rifiuti ingombranti lungo le strade e nelle piazze. Questa situazione è particolarmente grave in periodi di alta affluenza turistica, come la stagione estiva, quando la popolazione aumenta e con essa la quantità di rifiuti prodotti. I cumuli di spazzatura non solo deturpano il paesaggio, ma diventano anche ricettacolo di insetti, roditori e animali randagi, con rischi concreti per la salute pubblica. I residenti si sentono ignorati dalle autorità competenti e dall’azienda incaricata della raccolta, la quale, secondo le denunce, sarebbe spesso irraggiungibile telefonicamente”. Così i cittadini di Bocale, dell’associazione “Annunciamo la Gioia Figli di San Gaetano Catanoso Pro Pellaro OdV”, denunciano la mancata raccolta dei rifiuti.

“La frustrazione è amplificata dal fatto che i cittadini pagano regolarmente la tassa sui rifiuti, ma non ricevono in cambio un servizio efficiente. Conseguenze e Impatto sul Territorio Il mancato ritiro dei rifiuti ha diverse conseguenze negative. Oltre al già citato rischio sanitario, si assiste a una riduzione del decoro urbano e a una percezione di insicurezza da parte della popolazione. L’immagine di un quartiere sommerso dalla spazzatura scoraggia il turismo e danneggia l’economia locale, in particolare per le attività commerciali che si affacciano sulle vie interessate. Inoltre, l’abbandono di rifiuti contribuisce a una spirale di degrado, dove l’inciviltà di alcuni che gettano la spazzatura in strada si somma al fallimento del sistema di raccolta.

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria, per contrastare il problema, ha previsto un calendario per la raccolta itinerante di rifiuti ingombranti e ha messo a disposizione contatti per le segnalazioni. Tuttavia, i cittadini continuano a lamentare che il problema non viene risolto alla radice, e che le misure attuate non sono sufficienti a garantire un servizio continuativo ed efficiente. Verso una soluzione? La questione dei rifiuti a Bocale, come in altre zone della periferia di Reggio Calabria, è complessa e richiede un intervento coordinato. È fondamentale che vi sia una maggiore comunicazione e collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda di raccolta e i cittadini. Da un lato, l’azienda deve garantire la regolarità del servizio e una maggiore reperibilità per le segnalazioni; dall’altro, i cittadini devono essere incentivati a rispettare le regole della raccolta differenziata e a non abbandonare i rifiuti in modo incontrollato. Solo così si potrà sperare di superare una situazione che da anni affligge il quartiere e i suoi abitanti.

Il problema del mancato ritiro dei rifiuti a Bocale, quartiere di Reggio Calabria, è una situazione che si presenta periodicamente e genera notevoli disagi per i residenti. Le segnalazioni di cittadini esasperati, spesso pubblicate dai media locali, denunciano una situazione di degrado igienico-sanitario e una sensazione di abbandono” si conclude la nota.