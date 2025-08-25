Bob Sinclair, il “Re della dance” in Calabria. Occhiuto: “benvenuto nella nostra regione”

StrettoWeb

Il “Re della dance”, Bob Sinclair, in questi giorni è in Calabria per due live che si sono svolti a Gioia Tauro e Catanzaro e che hanno visto una massiccia presenza di pubblico. Sinclair è un’artista internazionale con tanto seguito, autore di successi immensi, come “Far l’amore”, la cui base sonora accompagna la voce di Raffaella Carrà, World Hold on, Rock this party e Love generation. Il presidente Roberto Occhiuto ha postato sui social una foto che lo ritrae con il “Re della dance” e la scritta “Benvenuto in Calabria”.

Da evidenziare che due anni, l’artista di origine francese, fu protagonista a Locri di un evento partecipatissimo, che richiamò gente da tutta la Regione e anche dalla Sicilia.