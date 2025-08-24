Bimbo precipita dal quinto piano, è in condizioni gravissime: la madre è sotto shock

StrettoWeb

Tragedia a Mestre, in corso del Popolo, dove un bambino di appena un anno e mezzo è precipitato dal balcone di un appartamento situato al quinto piano di un palazzo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe riuscito a infilarsi tra le sbarre del parapetto, cadendo nel vuoto fino a urtare una tettoia in plastica e poi finire a terra.

Immediatamente soccorso dai soccorritori del 118, il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è ricoverato in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento della caduta in casa era presente la madre, sotto shock per l’accaduto, mentre il padre si trovava al lavoro. La famiglia, di origini bengalesi, vive da circa dieci anni nello stesso condominio.