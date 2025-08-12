Bianco, inaugurata un’area dedicata ai bambini disabili

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – A Bianco, nel cuore di Villa Medici, è stato inaugurato un nuovo spazio pensato per i bambini con disabilità, un luogo che rappresenta molto più di una semplice area attrezzata: è un segno concreto di inclusione, rispetto e solidarietà. Qui, ogni bambino può sentirsi accolto, protetto e parte integrante di una comunità che lo abbraccia senza riserve. Il progetto, realizzato grazie a “Benessere In Comune” e finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nasce da un lavoro condiviso tra l’Amministrazione Comunale, le scuole, i centri riabilitativi e l’intera comunità locale. L’obiettivo è offrire uno spazio in cui i bambini, indipendentemente dalle loro capacità, possano giocare, imparare e vivere esperienze formative in totale libertà.

L’area è stata progettata con attenzione particolare alle esigenze di accessibilità, con percorsi tattili, giochi inclusivi e spazi per la socializzazione che favoriscono l’interazione tra tutti i bambini. Non solo un parco giochi, ma un laboratorio di crescita dove si intrecciano attività ludiche, artistiche e riabilitative. Le attività previste comprendono momenti artistici e culturali, realizzati in collaborazione con le scuole locali, e percorsi riabilitativi all’aperto, seguiti dagli specialisti dei centri riabilitativi del territorio, che accompagnano i piccoli utenti nel loro percorso di sviluppo e benessere fisico e psicologico. Ma più di ogni cosa, questa area rappresenta un passo concreto verso una società che vede nella diversità non un limite, ma un valore da tutelare e celebrare. È un luogo dove la solidarietà si traduce in azioni quotidiane, e dove ogni bambino può sentirsi protagonista e accettato per quello che è.

L’Amministrazione Comunale ha commentato con emozione: “questa inaugurazione segna l’inizio di un percorso senza confini, una sfida verso una città più accogliente, più equa e più inclusiva. Abbiamo creato uno spazio dove ogni bambino può crescere in un clima di affetto e solidarietà, dove ogni sogno può trovare spazio e dove ogni progresso è un passo verso un futuro migliore”. Un futuro in cui Bianco vuole essere esempio di inclusione, empatia e crescita collettiva. Non si tratta solo di un nuovo spazio fisico, ma di un vero e proprio impegno collettivo per costruire una comunità più forte e unita. Un segnale chiaro che ogni bambino, con le sue unicità e le sue fragilità, ha il diritto di sentirsi davvero amato, sicuro e compreso.