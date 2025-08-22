“Bere vino nell’antica Grecia”, evento al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano comunica che sabato 23 agosto alle ore 21,00, nella terrazza del M.Ar.RC avrà luogo la conferenza del Prof. Andrea Filocamo – docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – sul tema “Bere vino nell’antica Grecia, versi, società, rotte mediterranee – un simposio tra storia e poesia”.
La conferenza è organizzata d’intesa con il Dipartimento DiGiES dell’università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.