Beach Soccer, Serie A Q8: la presentazione delle semifinali

Le quattro semifinaliste della Serie A Q8 2025 portano in dote con sé ben 27 titoli, basta questo dato per capire la qualità delle sfide di oggi alla “Puntocuore” beach arena di Cirò Marina (Kr) alle 19.00 Napoli-Lenergy Pisa e alle 20.30 Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania in diretta su SkySport. Viareggio e Napoli nel 2024 si fermarono prima ma nel complesso sono assidue frequentatrici del penultimo atto dello Scudetto. I bianconeri hanno centrato le semifinali per la decima volta nella loro storia, i partenopei per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Lenergy Pisa ha fatto meglio. Da cinque anni i toscani non mancano mai l’appuntamento. Il club dei record comunque è la Domusbet.tv Catania, dal 2023 sempre in semifinale, obiettivo raggiunto per tredici volte nelle ventuno edizioni a cui hanno partecipato gli etnei.

Le sfide per i posti di rincalzo alle 16.15 e 17.30 Happy Car Samb-Naxos e We Catania-Cagliari.

Sabato 9 Agosto le Finali iniziano alle 10.30 e dopo una pausa tutta una tirata mozzafiato dalle 17.15 fino alle 20.30, calcio d’inizio della finale trasmessa in diretta su SkySport.

Napoli-Lenergy Pisa (8 Agosto 2025 – ore 19.00 – “Puntocuore” Beach Arena Cirò Marina (Kr)

Sono le due squadre emergenti. Il Napoli in questo 2025 ha conquistato il suo primo trofeo, la Coppa Italia, il primo acuto da quando calca la sabbia della Serie A (2016). Dal 2021 i partenopei in crescita costante hanno occupato stabilmente le posizioni di vertice. Lenergy Pisa ha fatto meglio. Dal 2021 i neroazzurri hanno collezionato quattro trofei più altrettante finali. Il Napoli è in cerca di un obiettivo storico per superare quella “barriera” psicologica delle semifinali vissuta già nel 2023 e 2022. Il Pisa, con in bacheca già due Scudetti nel 2021 e 2022, è l’unica squadra che quando arriva in fondo non sbaglia mai. Le due squadre si sono incontrate già dodici volte mai in finale. Una volta nella semifinale, quella dello Scudetto 2022, vinse Pisa per 6-0. Nel complesso su dodici scontri diretti i neroazzurri ne hanno vinti dieci compreso l’ultimo in questo Campionato. Comunque l’ultimo successo del Napoli su Pisa è recente, nella Coppa Italia 2024. In rosa entrambe le squadre hanno quasi tutti giocatori delle Nazionali, del passato e del presente. Le Nazioni più rappresentate: Italia, Portogallo e Brasile. In Campionato per il Pisa sono andati a segno 12 giocatori, 10 nel Napoli. Tra i neroazzurri c’è il capocannoniere della scorsa stagione. Il brasiliano Hulk con 23 gol è vicino a vincere ancora la classifica dei marcatori della Serie A. Il secondo miglior marcatore del Pisa è l’altro brasiliano Datinha con 4 reti. Nel Napoli i gol sono più distribuiti: 11 li ha segnati il brasiliano Antonio, 9 il portoghese Leo Martins, 8 il gemello Be, 7 Alla, 6 Sciacca.

Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania (8 Agosto 2025 – ore 20.30 – “Puntocuore” Beach Arena Cirò Marina (Kr)

Una sfida dal 2010 diventata ormai una “classica” della Serie A tra due squadre che hanno scritto la storia di questa disciplina. Il Farmaè Viareggio dopo il 7^ posto della scorsa stagione è tornato tra le prime quattro d’Italia per la decima volta (2023, 2022, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012). La Domusbet.tv Catania da tre stagioni ha sempre superato i Quarti di Finale arrivando in semifinale tredici volte nelle sue 21 partecipazioni alle Final Eight, nessuno ha fatto meglio in Italia. Per spiegare il prestigio di questa partita basta contare i trofei vinti dalle sue squadre: 23 (18 Catania, 6 Viareggio). Sono le uniche due squadre italiane ad aver vinto anche la Coppa Campioni del beach soccer. I due sodalizi si sono già incontrati 20 volte, 12 i successi dei bianconeri, 8 degli etnei. Dal 2018 si sono alternate nelle vittorie rendendo il computo dei precedenti abbastanza lineare. Nonostante i tanti precedenti i due club si sono incontrati solo una volta in una semifinale Scudetto, nel 2012 quando vinse Viareggio all’extra time. Di finali invece ne hanno giocate tre. Catania e Viareggio si sono trovate di fronte in un atto conclusivo nel 2024 (Supercoppa), nel 2023 (Scudetto) e nel 2012 (Supercoppa).

Finora in Campionato Catania ha mandato in rete 14 giocatori, 13 il Viareggio, nessuno ha fatto meglio nella Poule Scudett0 2025. Bomber dei bianconeri il sempiterno brasiliano Bruno Xavier (11 centri) seguito dal giovane Matteo Santini (9 gol), in pratica la sintesi della filosofia del Viareggio, stranieri importanti accanto a giovani italiani di talento. 6 e 5 reti per gli azzurri Remedi e Sassari insieme a Eudin. Nel Catania domina il colore verdeoro con Alisson (9 gol) insieme al bluceleste Ponzetti (8). Tra gli italiani in evidenza Giordani e Josep Jr (nove firme in due).