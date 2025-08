Beach Soccer, Playoff Promozione Q8: Lamezia al comando

StrettoWeb

Dopo due giornate dei Playoff Q8 beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti giocati nella “Puntocuore” Arena di Cirò Marina (Kr) sono ancora in corsa tre squadre per un posto nella Poule Scudetto 2026. Icierre Lamezia, dopo aver vinto per 5-4 lo straordinario scontro diretto con Genova, è l’unica a punteggio pieno. I liguri rimangono a tre punti insieme alla Roma che ha battuto per 7-3 Terracina estromettendo il club pontino dalla qualificazione.

Tutto si deciderà domani mercoledì 6 Agosto alle 18.00 e 19.15 con le sfide Terracina-Genova e Roma-Icierre Lamezia. Gli incroci sono tanti, sarà una giornata da vivere fino all’ultimo istante. Genova, per centrare un obiettivo che insegue da sei anni, deve vincere e sperare che la Roma superi Lamezia con una differenza reti contenuta. E’ costretta a vincere anche la Roma, in Poule Scudetto dal 2022, sperando di fare una partita top oppure che Genova inciampi sul già eliminato Terracina. L’unica padrona del proprio destino è l’Icierre Lamezia che può porre fine a tutte le congetture vincendo lo scontro diretto con la Roma, anche all’extra time o ai rigori. Per i lametini sarebbe un ritorno nei piani alti dopo solo un anno di Poule Promozione.

Terracina-Roma 3-7

Come un anno fa anche in questi Play Off la spunta la Roma sul Terracina che per il secondo Play Off di fila si ferma a un passo dalla Serie A. I capitolini possono continuare a difendere la Poule Promozione che non mollano dal 2022. La Roma è partita bene, è riuscita a contenere il ritorno dei tigrotti chiudendo il match sul 7-3. Per i capitolini in gol Poltronetti, Saba, Artur e Neroni che in tutta la stagione avevano gonfiato la rete solo una volta. In un colpo solo Neroni e Artur hanno centrato due doppiette pesantissime. Un sigillo anche per Tulio al settimo acuto in Campionato. Il sesto gol in questo 2025 di Suli Batis e il primo in assoluto di Federico Reggio non sono bastati al Terracina.

Genova-Icierre Lamezia 4-5

In un colpo solo Lamezia interrompe la striscia di tre ko di fila con il Genova (dal 2022 al 2025) e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Poule Scudetto. I lametini sono partiti bene riuscendo a tenere una spanna tra loro e i liguri in una partita intensa, sentita e ricca di colpi di scena. Fino all’ultimo istante la gara è rimasta in sospeso. Con le energie rimanenti i lametini hanno portato a casa un successo fondamentale, il più importante della loro stagione. In stato di grazia Igor autore di una doppietta che sommati ai quattro di ieri, sono sei per il brasiliano che sta facendo la differenza in questi Play Off. Villella ancora una volta c’ha messo lo zampino con il suo ottavo sigillo in Campionato. Fondamentale anche la rete del portiere Martino. Nel Genova protagonista il giocatore meno atteso, Revello autore di una doppietta, i primi due gol in tutta la stagione. Ai liguri non è bastata la firma di Mattia Marrale e il secondo gol in altrettante partite di Play Off del danese Carl.