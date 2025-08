Beach Soccer, Lamezia batte la Roma e vola alla Poule Scudetto 2026

StrettoWeb

Dopo solo un anno di assenza l’Icierre Lamezia torna nella Poule Scudetto. I lametini nel Girone dei Play Off Promozione Q8 hanno centrato tre successi in altrettante gare. L’ultima vittoria con la Roma superata per 6-3 nella 3^ Giornata. Lamezia la prossima stagione potrà giocare la Serie A per la terza volta nella sua storia. Alla Roma non è riuscita l’impresa del 2024 e dopo cinque anni scivola in Poule Promozione. Si concludono così i Play Off che hanno infiammato la “Puntocuore” beach arena di Cirò Marina (Kr).

La dimostrazione più evidente dello spirito genuino e limpido del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti è la prestazione tutta orgoglio e carattere del Terracina, già eliminato, che ha vinto nella 3^ Giornata con il Genova, ancora in corsa per la Poule superiore, onorando al meglio uno sport bellissimo. I pontini per il secondo anno consecutivo devono rimandare il salto di categoria. Anche per i liguri si allunga a sei stagioni l’attesa di un obiettivo che stavolta era alla portata.

Terracina-Genova 5-3

Già eliminato, con una prestazione di carattere e orgoglio il Terracina in rimonta ha battuto Genova estromettendolo dalla qualificazione alla prossima Poule Scudetto. E’ il terzo successo pontino nei quattro precedenti con i liguri che avevano vinto lo scontro diretto in questa stagione. Scatenato il nazionale spagnolo Suli Batis autore di una tripletta che ha steso gli avversari. L’iberico in poche gare di Campionato ha segnato ben sette reti. Anche Ramy ha apposto la sua consueta firma salendo a 19 gol nella Poule Promozione rafforzando così la sua posizione di vice capocannoniere del torneo. La doppietta di Memoli non è bastata l Genova. Anche il quattordicesimo centro in Campionato del danese Madsen non ha cambiato le sorti del match.

Roma-Icierre Lamezia 3-6

I lametini in vantaggio a fine primo tempo hanno blindato il successo con un parziale di 4-1 piazzato nel secondo tempo. Ancora una volta decisivi Igor e Ozu (due doppiette). Il brasiliano ha dominato questi Play Off con otto reti, il nippo verdeoro in Campionato è arrivato a quota nove gol. Terza firma per il portiere Martino. Nella Roma bene oggi come tutti i Play Off Neroni, Artur e Tulio che insieme in tre partite hanno gonfiato la rete otto volte.