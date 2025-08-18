Basket, nuovo arrivo in casa Dierre: ecco il centro torinese Filippo Arrighini

StrettoWeb

“La Dierre Basketball e il coach Inguaggiato continuano a costruire un roster competitivo con l’arrivo di Filippo Arrighini, talentuoso centro classe 2003, che porterà fisicità, esperienza e grinta sotto i tabelloni”. Così si legge nella nota del club reggino, che annuncia un nuovo arrivo. “Cresciuto nel vivaio del CUS Torino, Arrighini ha esordito in Serie C Silver nella stagione 2020/21, per poi trasferirsi alla Ginnastica Torino, dove in C Gold (2021/22) ha chiuso con una media di 9,9 punti a partita. Nello stesso anno, è stato aggregato al roster della Serie A2 del Basket Torino, ottenendo due convocazioni con il coach Casalone(storico assistente di Coach Pozzecco in Nazionale Maggiore), segno del suo potenziale riconosciuto anche in categorie superiori”.

Tre anni fa, ha vissuto un’importante esperienza in Serie B, dividendo la stagione tra Virtus Cassino e Monfalcone, arricchendo il suo bagaglio tecnico in un campionato ad alto livello. Due anni fa ha invece militato in B Interregionale con Isernia, mentre nella stagione 2023/24 ha fatto ritorno in Piemonte, disputando il campionato di C Piemonte con la Libertas San Mauro. Alto 2,05 metri, Arrighini sarà una risorsa preziosa per il reparto lunghi della Dierre, portando fisicità, energia e una grande voglia di mettersi in gioco in un gruppo già solido e motivato.

La soddisfazione della società

“Siamo entusiasti dell’arrivo di Filippo”, dichiara la società. “È un giovane con ottime qualità, ha già dimostrato di saper competere in diversi livelli e siamo certi che, con la sua mentalità vincente, potrà dare un contributo importante alla squadra”.