Basket, Niccolò Guzzo: “identità, leadership e talento per la Pirossigeno Cosenza”

StrettoWeb

Quando parla di basket, Niccolò Guzzo ha gli occhi che sorridono come le percentuali dei suoi tiri da tre punti. Volto noto della pallacanestro cosentina e protagonista di una carriera che lo ha visto crescere dentro e fuori dal parquet, Guzzo è il nuovo innesto della Pirossigeno Cosenza Basket per affrontare la stagione 2025/26 nel campionato di DR1.

Aiutare i giovani e vincere

Guardia di esperienza e tiratore molto affidabile, rappresenta molto più di un semplice rinforzo tecnico: è il simbolo di un progetto che punta sull’identità territoriale, sulla coesione del gruppo e sulla crescita dei giovani. Già protagonista lo scorso anno in Serie DR1, con la Micromega Cosenza, Guzzo ritrova in rossoblù compagni, dirigenti e staff tecnico. Con il suo arrivo, la Pirossigeno aggiunge al proprio organico un realizzatore puro, amante del tiro da tre punti e capace di ricoprire anche il ruolo di playmaker: “Il mio ruolo naturale è la guardia – ha affermato Guzzo – ma posso dare una mano anche in regia. Quello che mi è stato chiesto è chiaro: far crescere i giovani e… vincere”.

Vogliamo un gruppo unito e coeso

Cresciuto cestisticamente a Cosenza, Guzzo ha esordito in C2 a soli 15 anni e ha maturato esperienze tra C1, C2, Serie B2 e D. Dopo una pausa per motivi di studio, ha scelto di rimettersi in gioco per contribuire alla crescita del movimento cestistico locale. “Voglio dare l’esempio in campo e fuori. Vogliamo creare una famiglia, un gruppo unito e riconoscibile, capace di coinvolgere tutta la città”. Guzzo ha evidenziato la forza del progetto Pirossigeno, costruito su basi solide, fatto di persone del territorio e di relazioni durature. “Ci conosciamo da anni, questo genera entusiasmo, appartenenza e identità. Sono convinto che è così che si costruiscono realtà vincenti e durature”.

Le aspettative personali e di squadra non lasciano spazio a dubbi: “L’obiettivo è vincere. Ma prima ancora vogliamo costruire qualcosa di serio, che duri nel tempo. Abbiamo tutto: passione, talento, idee. Ora tocca a noi lavorare con entusiasmo e determinazione”. Con Niccolò Guzzo in maglia rossoblù, la società del presidente Piro aggiunge un nuovo tassello importante al proprio mosaico: un leader in campo, un riferimento fuori. Perché il futuro, alla Pirossigeno Cosenza Basket, si costruisce anche… da tre punti!