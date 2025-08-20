Basket Academy Catanzaro, colpo Tyrtyshnyk dalla B1: l’ex Viola ritroverà i reggini

StrettoWeb

Basket Academy Catanzaro presenta ufficialmente il suo colpo di mercato, Illya Tyrtyshnyk, proveniente dalla B1. L’ex Viola torna in Calabria, dove affronterà la sua ex squadra, la Viola, con cui ha giocato qualche anno fa. “Illya Tyrtyshnyk, nato nel 1998 a Kiev, in Ucraina, perno della sua nazionale, con cui in estate è sceso in campo disputando le qualificazioni agli europei da protagonista. In Italia già da due anni, dove ha difeso prima i colori della Viola Reggio Calabria in B Interregionale – risultando capocannoniere del girone – e poi del Basket Ravenna in B Nazionale”.

“Illya è una combo guard di cm.190, un realizzatore puro, in grado di fare canestro in svariati modi. Fiore all’occhiello del mercato estivo a marchio Academy, vestirà i panni di leader tecnico e trascinatore emotivo del team giallorosso. Un punto di riferimento certo ed affidabile per i compagni e per coach Sant’Ambrogio. Anche il presidente Bianchi è stato fortemente motivato nel portare a conclusione questa trattativa, ben convinto del peso specifico di Tyrtyshnyk nell’assetto tattico dell’Academy 25/26. Entusiasmo alle stelle dei supporter che vedono, così, profilarsi una stagione esaltante, grazie agli sforzi che la società sta intraprendendo”.