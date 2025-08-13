“Barritteri Food Festival”: tutto pronto per l’evento di Seminara | INTERVISTE

StrettoWeb

Barritteri di Seminara, in provincia di Reggio Calabria, si prepara a celebrare quella che sta diventando una delle sue tradizioni più amate. Il 21 agosto, la frazione si animerà con il tanto atteso “Barritteri Food Festival”, Anche quest’anno, il comitato feste , con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Seminara e del Galbatir, è lieta di annunciare il ritorno di questa manifestazione che, giunta alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento fisso nel calendario estivo della piccola frazione.