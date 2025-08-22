“Barritteri Food Festival”, successo per la 3ª edizione dell’evento culinario | INTERVISTE

StrettoWeb

Ieri sera, Barritteri di Seminara si è animata grazie al “Barritteri Food Festival”, un evento imperdibile che ha deliziato i palati e incantato i visitatori di ogni età. Anche quest’anno, il comitato feste, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Seminara e del Galbatir, hanno organizzato un’edizione, la terza, che ha avuto grandissimi numeri. L’evento, come da tradizione, è stato un omaggio alla ristorazione del posto ed ha celebrato i sapori inconfondibili dei prodotti delle tradizioni culinarie a km zero.

Il cuore pulsante dell’evento è stato, come sempre, l’area gastronomica in Piazza Cannizzaro, dove è stato possibile degustare un vassoio pieno di cibo e un piatto finale con alcune leccornie. Inoltre, per la serata è stato allestito un mercatino dell’artigianato locale, dove è stato possibile ammirare e acquistare prodotti unici, realizzati con passione e maestria da validissimi artigiani.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: