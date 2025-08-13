Barche a vela, sup e kayak: sul lago del Menta si è svolta la V veleggiata | FOTO

StrettoWeb

Sabato 9 e Domenica 10 Agosto, sul Lago del Menta, si è svolta la V veleggiata, uno scenario da favola tra natura incontaminata, barche a vela, sup e kayak. Tanti i partecipanti, sportivi e semplici curiosi che hanno ammirato estasiati la regata in Aspromonte. L’evento, curato dall’Antica Marineria Catonese in collaborazione con Love boat e Sorical, è stato ideato dal comune di Santo Stefano in Aspromonte ben cinque anni fa, e tutt’oggi si conferma ancora come ben gradito e partecipato dai numerosi turisti che trovano il connubio “barca in montagna” piacevolmente sui generis.

Di quanto sopra si dice pienamente soddisfatto il sindaco, Francesco Malara, che ogni anno, in collaborazione con enti ed associazioni, stila un programma estivo ricco di sport, cultura, gastronomia e natura.