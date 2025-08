Barcellona Pozzo di Gotto: controlli dei carabinieri, tre denunce per guida sotto effetto di droga

StrettoWeb

Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato, in particolare le zone della c.d. movida con l’impiego di diverse pattuglie e posti di controllo finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe.

Nel corso del servizio, sono state controllate più 180 persone e oltre 140 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. A seguito delle violazioni accertate i Carabinieri hanno sequestrato e sottoposto a fermo 16 veicoli, ritirando sei patenti di guida, per gravi violazioni del Codice della Strada, per l’adozione del provvedimento di sospensione ed elevando sanzioni per oltre 19.000 euro.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre automobilisti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma intensificheranno ulteriormente i servizi e i pattugliamenti nelle zone interessate dalla maggiore aggregazione giovanile.