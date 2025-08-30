Bagnara, ufficio postale di Marinella ancora chiuso: “riaprirlo subito, disagi per 4 mila abitanti”

StrettoWeb

Il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, e il Commissario cittadino di Bagnara Calabra, Pio Ienco, esprimono piena solidarietà ai cittadini del rione Marinella, duramente penalizzati dalla prolungata chiusura dell’ufficio postale, ormai da tempo immemore e senza alcuna comunicazione chiara da parte degli enti competenti. La zona interessata conta circa quattromila abitanti, molti dei quali anziani, persone con disabilità e piccoli commercianti, che ogni giorno affrontano gravi disagi per accedere ai servizi postali essenziali. L’ufficio più vicino si trova a oltre quattro chilometri di distanza, una condizione insostenibile per una popolazione che ha diritto a servizi accessibili e funzionali.

Occhipinti e Ienco: “inaccettabile che l’ufficio resti chiuso nel silenzio generale”

“Non è accettabile – dichiarano Occhipinti e Ienco – che a distanza di anni dal periodo emergenziale legato al Covid, un presidio fondamentale per il territorio come l’ufficio postale di Marinella resti chiuso nel silenzio generale. Chiediamo a Poste Italiane e agli Enti preposti chiarimenti immediati sulle cause di questo disservizio e, soprattutto, un intervento urgente per la riapertura della sede”. L’Udc ribadisce la “propria vicinanza alla comunità di Marinella e si farà promotore di azioni istituzionali per garantire che venga ristabilito un diritto basilare per i cittadini: quello all’accesso ai servizi pubblici essenziali”.