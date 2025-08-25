Bagnara, si dimette il presidente del consiglio. Il gruppo di opposizione: “maggioranza in enormi difficoltà”

StrettoWeb

“L’ennesime dimissioni sono il segnale di una maggioranza in enormi difficoltà. Dopo quelle dell’assessore Demetrio e dei consiglieri Fedele e Laurendi, per la seconda volta anche il Presidente del Consiglio comunale, Stefano Cosentino, ha rassegnato le proprie dimissioni. Al presidente dimissionario va la nostra solidarietà: probabilmente la sua scelta appare come la conseguenza del mancato rispetto degli impegni che il Sindaco aveva assunto nei suoi confronti, e che non hanno trovato, ad oggi, alcun seguito concreto”, è quanto scrive sui social il gruppo di opposizione “La Bagnara che VogliAmo”. “Un atto che, al di là delle poche righe con cui è stato formalizzato, conferma il clima di forte malessere e instabilità che attraversa la maggioranza chiamata a governare la città. Va da sé che questa continua frammentazione interna non può che riflettersi negativamente sulla comunità, che attende da tempo risposte sui problemi concreti: i servizi essenziali – dall’acqua alla rete fognaria, dall’igiene urbana alla manutenzione ordinaria – restano in una condizione critica, mentre le principali opere e infrastrutture (Campo sportivo, Centro antiviolenza, Bagnara Centro 1, Palazzetto dello sport) che ad oggi sono ferme, senza prospettive ad oggi di completamento“, rimarca la nota.

“La maggioranza appare assorbita da logiche di equilibrio interno e di spartizione del potere”

“Invece di occuparsi delle esigenze dei cittadini, la maggioranza appare assorbita da logiche di equilibrio interno e di spartizione del potere, perdendo di vista la responsabilità di amministrare con visione e competenza. Bagnara ha bisogno di un’amministrazione stabile, capace e coesa: tutto ciò che oggi, purtroppo, non si intravede. Quella attuale si sta rivelando come la peggiore amministrazione della storia di Bagnara: troppo impegnata a discutere di incarichi e indennità, senza rendersi conto che la città sta lentamente morendo a causa della loro incapacità e negligenza“, conclude la nota.