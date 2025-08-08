Bagnara Calabra, cumuli di spazzatura all’ingresso del paese: pessimo biglietto da visita per i turisti | VIDEO

StrettoWeb

Bagnara Calabra è una delle perle della Costa Viola e, nel bel mezzo dell’estate, è anche meta di parecchi turisti. I cumuli di spazzatura presenti all’ingresso del paese però non sono il miglior biglietto da visita possibile. Una situazione denunciata dagli stessi residenti che non ne possono più di vedere spazzatura, materiali di scarto, passeggini, mobilio e gli immancabili materassi ammassati in piccole e grandi discariche.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb si può vedere la situazione di degrado in cui versa Bagnara Calabra.