Azione e Cannizzaro, ancora scintille: “la pacchia sta finendo, è nervoso”

De Nisi e Graziano: "paura del nostro consenso crescente. Cannizzaro sa che Azione sarà determinante. Al posto suo saremmo più preoccupati di come giustificare ai calabresi il voto favorevole all’Autonomia Differenziata"

cannizzaro
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
StrettoWeb

“La lingua batte dove il dente duole, e le parole di Cannizzaro testimoniano la centralità di Azione in Calabria nelle dinamiche elettorali. Siamo un partito stimato ed elettoralmente temuto, ma soprattutto indiscutibilmente determinanti. I sondaggi più recenti ci danno al 6,8‑7% in Calabria, con una traiettoria in crescita che pare inarrestabile. Le adesioni convinte alle liste elettorali, di donne e uomini di valore, in tutte e tre le circoscrizioni sono la prova evidente di una forza politica che non si limita a esistere, ma che costruisce futuro”. In una dichiarazione congiunta, Francesco De Nisi (Segretario Regionale) e Giuseppe Graziano (Presidente Regionale) replicano all’attacco del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, ribaltando l’offensiva che non è un tentativo di delegittimazione, bensì una conferma del ruolo cruciale di Azione nella scena calabrese.

La stoccata sull’autonomia differenziata

È evidente che Cannizzaro subodora che stia finendo la pacchia e attacca. Nelle ultime proiezioni elettorali Roberto Occhiuto è dato al 46% senza Azione. Il quadro è limpido e restituisce un dato altrettanto chiaro: Azione è in campo con credibilità, visione e soprattutto sarà determinante. Siamo – precisano e sottolineano il Segretario e il Presidente – credibili principalmente agli occhi dei calabresi e non accettiamo lezioni di coerenza da chi, come Cannizzaro e Forza Italia, ha votato con la Lega per l’autonomia differenziata. Una riforma che spezza l’Italia e penalizza la nostra terra. Azione, insieme a Carlo Calenda, ha difeso la Costituzione e l’unità nazionale con le unghie e con i denti”.

“E di questo ce ne facciamo vanto. Cannizzaro, invece, cosa dirà ai calabresi oggi? Indosserà, forse, i panni dello “smemorato di Collegno” per giustificare un vero e proprio tradimento ai danni della nostra terra e del Meridione? Oppure continuerà con la sua propaganda sovietica come quella attorno al Rigassificatore. Sia chiaro a tutti, la questione del Rigassificatore non si è mai posta, era fuffa ieri, è fuffa oggi e, tra l’altro, non è all’ordine del giorno del Governo Meloni“.

È nervoso Cannizzaroconcludono De Nisi e Graziano – perché sa che l’era delle poltrone per parenti strettissimi, piazzati in questi anni negli assessorati potentissimi e strategici della Regione Calabria, è finita. Azione e la Calabria non si piegano più ai giochi di potere. Noi siamo qui per i cittadini, non per i privilegi. La nostra storia di coerenza e fedeltà parla per noi. Che sia da monito a tutti!”.

Ultimi approfondimenti di Politica