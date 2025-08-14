Auguri di Buon Ferragosto 2025, i video più belli da condividere su Facebook e WhatsApp

Il Ferragosto è una festività di origine popolare celebrata ogni anno il 15 agosto in Italia. La festa dapprima cadeva il 1º agosto, poi la Chiesa Cattolica la spostò, per farla coincidere con il giorno liturgico dell’Assunzione di Maria. Quali sono le origini del Ferragosto? Per trovare una risposta bisogna tornare indietro di almeno 2000 anni, più o meno al periodo di massimo splendore dell’Impero Romano. Il termine Ferragosto, infatti, deriva dall’espressione latina “Feriae Augusti” (riposo di Augusto). Si tratta di una festa dalle origini pagane, divenuta in seguito cristiana.
In basso vari video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare un sereno e felice Ferragosto.